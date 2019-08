Crowdfundingsite plotseling offline, klanten vrezen voor geld

Onder gebruikers van het crowdfundingplatform Dream or Donate uit Zwolle is onrust ontstaan nadat de website en Facebookpagina plotseling offline zijn gehaald. Verschillende mensen die geld proberen in te zamelen via de website, zijn bang dat de opbrengst is verdwenen.

"De droom valt uit elkaar", laat gedupeerde Ruud Pellemans van Stichting Wielewaal aan de NOS weten. Hij zamelde via de crowdfundingsite geld in voor een reisje naar Frankrijk voor mensen met een beperking. "Natuurlijk gaat de Disneyreis wel door, maar de meet & greet met alle Disney-figuren kunnen we niet meer bekostigen. Het meest vervelend vind ik het nog voor alle mensen die hebben gedoneerd."

'Gehackt'

Pellemans is, net als andere gebruikers van de website, bang dat hij is opgelicht. Eigenaar Mastenbroek van de crowdfundingsite, Dream or Donate heeft tegen RTV Oost gezegd dat hij is gehackt. Hij zegt dat hij probeert met de donateurs in contact te komen via een chatprogramma, en hij belooft dat iedereen zijn geld terugkrijgt. "Ik geef mijn woord."

Volgens gedupeerden 'rammelt het verhaal aan alle kanten'. Sjouke Faber, die voor de MS-behandeling van zijn vrouw al tienduizend euro via Dream or Donate had verzameld, sprak Mastenbroek vanmorgen. "Hij vertelde dat hij gehackt is door een internationale bende en dat het geld gestolen is. Ik heb er geen vertrouwen in dat hij het kan terugbetalen."

Opspraak

Het is niet de eerste keer dat Dream or Donate in opspraak komt. Het blad Quote schreef in 2016 dat Mastenbroek 6000 euro verdiende aan een crowdfundingactie waarbij 100.000 euro was opgehaald.