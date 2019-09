Spoedoverleg Grapperhaus met OM, advocaten over moord op advocaat Wiersum

Wiersum werd gisteren voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. De schutter is nog voortvluchtig. Mogelijk is de advocaat vermoord vanwege het bijstaan van Nabil B., de kroongetuige in het proces tegen Ridouan Taghi en Said Razzouki.

Zij worden verdacht van verschillende moorden en liquidaties en zijn momenteel voortvluchtig. Eerder werd ook al de broer van B. geliquideerd.

Maatregelen na moord

OM-hoofdofficier Westerbeke zei gisteravond in Nieuwsuur dat er kort na de moord op Wiersum meteen "diverse maatregelen" waren getroffen om advocaten, officieren van justitie en rechters in de zaak tegen Taghi te beveiligen.

Verder zei Westerbeke dat er met Wiersum was gesproken over zijn veiligheid, maar hij benadrukte dat er niet rekening werd gehouden met een moordaanslag. Het OM wil wel met kroongetuigen blijven werken. "Anders komen we in strafzaken niet verder", aldus Westerbeke.

De Orde van Advocaten heeft advocatenkantoren en gerechtsgebouwen opgeroepen vandaag de vlag halfstok te hangen vanwege de moord op Wiersum. Daarnaast overleggen advocaten vandaag over een gezamenlijke actie vanwege het incident, zoals een stille tocht.