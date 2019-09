Rutte in Kamer: inzetten voor de rechtsstaat

Mocro-maffia

Nadat PVV-leider Wilders zich had afgevraagd of het bevoegde gezag eigenlijk nog wel de baas is in Nederland, zei de premier dat het parlement en de regering het gezag zijn. "De tegenstander, de georganiseerde criminaliteit maakt het ons niet makkelijk, maar de strijd gaan wij winnen", voegde hij eraan toe.

Wilders zei daarop dat "we wat moeten doen aan het Marokkaanse gif van de criminelen in Nederland". Volgens hem zijn de problemen onderschat.

Rutte erkende dat er een "Mocro-maffiaprobleem" is, maar volgens hem betekent dat niet dat er "een Marokkanen-probleem" is. Hij zei dat het overgrote deel van de Marokkaanse gemeenschap zijn bijdrage levert aan de samenleving. Wilders reageerde daarop met: "Er zijn heel veel Marokkanen die deugen, maar zeg niet dat er geen Marokkanen-probleem is".

Hele dag debat

Naar aanleiding van vragen uit de Kamer wilde Rutte niet toezeggen dat het kabinet meer geld gaat uittrekken voor politie en justitie. Rutte zei dat er al extra geld naar de politie gaat, en dat het kabinet wel naar knelpunten kijkt. Hij liet zich positief uit over een plan van het CDA om een speciale eenheid in het leven te roepen tegen de narco-staat.

Rutte vindt dat ook burgers een rol spelen bij het aanpakken van de drugscriminaliteit. Volgens hem begint het probleem bij mensen die een pilletje nemen op een housefeest of een jointje roken in een coffeeshop. "Dat is allemaal onderdeel van de drugsketen."

Rutte gaat verder vandaag in op de vragen en voorstellen die gisteren op de eerste dag van de Beschouwingen werden gesteld. Hij merkte op dat er een groot contrast tussen het "schokkende nieuws" gisteren over de moord op een advocaat en de "prachtige Prinsjesdag" van de dag ervoor.

Het ging gisteren onder meer over de wens van de oppositie om extra geld uit te trekken voor de publieke sector en met name voor het onderwijs.