CDA wil speciale eenheid tegen 'narcostaat'

Het CDA wil dat er in Nederland een speciale anti-drugsorganisatie komt. Fractievoorzitter Heerma zegt in De Telegraaf dat zo'n eenheid hard nodig is, omdat Nederland aan het afglijden is naar een narcostaat. In de nieuwe organisatie zouden mensen van de politie, het Openbaar Ministerie, de FIOD, de Arbeidsinspectie en jongerenwerkers moeten samenwerken.

Zij zouden zich helemaal moeten richten op de strijd tegen de drugshandel en de ondermijnende criminaliteit.

Vorige week schreven bestuurskundige Pieter Tops en journalist Jan Tromp in een rapport dat de drugsproductie- en handel in Amsterdam praktisch gelegaliseerd zijn en dat dat funeste gevolgen heeft.

Money maker

Heerma heeft de afgelopen tijd veel gesprekken gevoerd over dit onderwerp en hij verwijst ook naar het rapport over Amsterdam. De CDA-fractievoorzitter zegt in De Telegraaf dat Nederland op het niveau van Colombia en Afghanistan staat als het gaat om productie van en handel in verdovende middelen. Heerma noemt drugs de money maker voor zware criminaliteit die de samenleving ondermijnt.

Een woordvoerder van het CDA benadrukt dat het nieuwe team ook 'doorzettingsmacht' moet krijgen om aan informatie over criminelen te komen. Als daar juridische belemmeringen voor zijn, moeten die worden weggenomen.