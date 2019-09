Grapperhaus: NCTV betrokken bij onderzoek naar moord Wiersum

Minister Grapperhaus heeft de Nationaal Coƶrdinator Terrorismebestrijding (NCTV) betrokken bij het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum. De NCTV krijgt de regie over een speciaal team, samen met politie en het Openbaar Ministerie. Dat zegt Grapperhaus in een eerste reactie op de liquidatie van advocaat Derk Wiersum, vanochtend in Amsterdam.

Als Wiersum inderdaad is vermoord vanwege het feit dat hij een kroongetuige bijstond, dan is er wederom een grens overschreden door de georganiseerde en de ondermijnende criminaliteit, schrijft Grapperhaus aan de Kamer. "Ik ben hier heel boos over", zei de minister geƫmotioneerd in een toelichting. "Maar het verdriet is groter."