Bekijk hier wat er met jouw koopkracht gebeurt, wel onder voorbehoud

Voor bijstandsgerechtigden is er een 'magere plus' zegt het Nibud. "De maatregelen die het kabinet neemt om de koopkracht te verbeteren, hebben weinig tot geen invloed op de portemonnee van mensen met een (bijstands)uitkering." Een alleenstaande in de bijstand heeft volgend jaar 14 euro per maand meer te besteden dan nu.

Onzekere koopkracht gepensioneerden

De koopkracht van gepensioneerden stijgt tussen de 0,5 en 2,8 procent. Maar of dat ook echt zal gebeuren is onzeker, zegt het Nibud. "Sommige pensioenfondsen hebben al laten weten dat zij volgend jaar misschien op de aanvullende pensioenen moeten korten.

In dat geval zal de koopkracht voor deze gepensioneerden veel minder stijgen of zelfs dalen." En er is een goede kans dat dat gebeurt, want deze ramingen zijn gebaseerd op de stand van eind juni en sindsdien is de situatie voor pensioenfondsen verder verslechterd.

Zzp'ers

Het Nibud heeft voor het eerst ook de koopkrachtontwikkeling van zzp'ers als aparte groep berekend. Zij gaan er tussen de 1 en 3,4 procent op vooruit. Het Nibud gaat er daarbij wel van uit dat zzp'ers hun inkomen met 2,5 procent weten te verhogen. Dat is namelijk evenveel als de gemiddelde verwachte loonstijging. De zogeheten zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stap voor stap verlaagd. Daardoor kunnen zelfstandigen volgend jaar een minder hoog bedrag van de belasting aftrekken.

CPB: +2,1% voor doorsnee huishouden

Eerder vandaag kwam het CPB ook al met koopkrachtcijfers. Het doorsnee huishouden krijgt er 2,1 procent koopkracht bij. Let op: het is dus maar een voorspelling en het kan dus nog heel anders uitpakken. Als bijvoorbeeld de lonen minder hard stijgen dan het CPB verwacht en de prijzen juist meer dan verwacht, dan zal de koopkracht minder stijgen.

De laagste (+1,4%) en wat lagere inkomensgroep (+1,8%) zien hun koopkracht een stuk minder stijgen dan de middelste (+2,2%), wat hogere (+2,4%) en hoogste inkomensgroep (2,3%).

En werkenden krijgen er dus meer koopkracht bij dan mensen met een uitkering en gepensioneerden. "Extra geld komt er om de lasten van met name werkenden omlaag te brengen", zegt het kabinet hierover. "Zij hebben eerder de gevolgen van de economische crisis zwaar gevoeld. Daarom stelt het kabinet hen in de Miljoenennota voorop."

