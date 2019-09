Pensioenfondsen staan er nog slechter voor, verlagingen onvermijdelijk

De pensioenen zijn niet meer veilig. Door de lage rente staan pensioenfondsen er steeds beroerder voor. De dekkingsgraad is in augustus zelfs diep onder de kritische grens van 95 procent gezakt. Daardoor is het onontkoombaar dat er volgend jaar in de pensioenuitkeringen gesneden gaat worden. Dat geldt voor 8 miljoen pensioenen.

De actuele dekkingsgraad van het ambtenarenpensioenfonds ABP is in augustus uitgekomen op 88,6 procent, Zorg en Welzijn op 89,8 procent. De metaalpensioenfondsen PME en PMT noteren respectievelijk 91,5 en 92,6 procent.

De grote boosdoener is de steeds lagere rente. Pensioenfondsen moeten hun verplichtingen waarderen met een rekenrente die steeds verder daalt. Hoe lager de rente, hoe meer geld ze in kas moeten hebben om alle pensioenen tot ver in de toekomst uit te kunnen keren.

"De historisch lage rente nekt ons", zegt directeur Peter Borgdorff van pensioenfonds Zorg en Welzijn. "We behalen op zich goede rendementen. Aandelen doen het prima, maar de lage rente straft ons af. We staan er nu half september iets beter voor, op zo'n 92 procent, maar dat is nog steeds onder de kritische dekkingsgrens, waardoor we per direct moeten korten."

Hoeveel de pensioenuitkering gekort gaan worden, hangt af van de dekkingsgraad eind december. Als die dan 90 procent is, zal er 5 procent worden gekort.