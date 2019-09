Saudi-Arabië: Iraanse wapens gebruikt bij aanval op olie-installaties

Bij de aanval op Saudische olie-installaties van zaterdag zijn volgens het leger van Saudi-Arabië Iraanse wapens gebruikt. Een legerwoordvoerder stelt dat de aanval niet is uitgevoerd vanuit Jemen, zoals de Jemenitische Houthi-rebellen claimen.

De eerste uitkomsten van het Saudische onderzoek wijzen er volgens de woordvoerder op dat een type drone is gebruikt dat door Iran wordt geproduceerd. Het onderzoek is nog niet afgerond. Door de aanvallen ontstonden grote branden en Saudi-Arabië moest de olieproductie halveren.

Vanochtend werd al bekend dat Amerikaanse veiligheidsdiensten over satellietbeelden en inlichtingen beschikken die zouden aantonen dat Iran bij de aanval betrokken is. Op de beelden zou onder meer te zien zijn dat de aanvallen vanuit het westen en het noordwesten kwamen. Jemen ligt ten zuiden van Saudi-Arabië.

Iran zelf ontkent betrokken te zijn bij de aanval.

Trump: klaar voor aanval

President Trump schreef vanochtend op Twitter dat de VS weet wie verantwoordelijk is voor de aanvallen en klaarzit om in actie te komen. Hij schreef erbij dat hij wilde wachten tot Saudi-Arabië zelf een schuldige zou aanwijzen.

Volgens de VN-gezant voor Jemen, Martin Griffiths, is nog niet helemaal duidelijk wie achter de aanval zit. Dat de Houthi-rebellen de verantwoordelijkheid opeisen, is op zichzelf al erg genoeg, zei Griffiths bij de VN-Veiligheidsraad. Volgens hem heeft de aanval het risico op een regionaal conflict vergroot.

Ook de regering van Oman heeft de aanval veroordeeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de escalatie van het geweld zinloos. Oman is een buurland van zowel Iran als Saudi-Arabië.