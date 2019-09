Iran ontkent betrokkenheid bij aanval op Saudische olie-installatie

Iran ontkent dat het betrokken was bij de drone-aanvallen op een grote olie-installatie en een olieveld in Saudi-Arabië. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden de Abqaiq-olie-installatie aan de Perzische Golf en het Khurais-olieveld bestookt, waarna verschillende branden uitbraken. Staatsoliebedrijf Saudi Aramco heeft zijn olieproductie bijna moeten halveren, zegt de minister van Energie.

De aanval werd opgeëist door Jemenitische Houthi-rebellen, maar volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo zit Iran erachter. Hij leverde voor die bewering geen bewijs.

Iran spreekt de beschuldiging uit Washington tegen. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de uitspraken van Pompeo "blind en zinloos". "De Amerikanen kiezen ervoor om maximale druk op Iran uit te oefenen, maar dat verandert door hun falen langzaam in maximale leugens", zegt hij.

Amerikaanse hulp

De Amerikaanse president Trump heeft gebeld met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman en hem steun beloofd. Volgens een verklaring die de Saudiërs naar buiten hebben gebracht, heeft Bin Salman Trump verzekerd dat Saudi-Arabië "bereid en in staat is om met deze agressie om te gaan".

Hoe lang Saudi Aramco nodig heeft om de installatie en het olieveld weer op te starten, is onduidelijk. Uit een verklaring die het bedrijf op zijn site heeft staan, wordt daar nog niets duidelijk over. "We zijn druk bezig om de productie weer te kunnen starten."

Geen leveringsproblemen

Van de 9,7 miljoen vaten olie die Saudi-Arabië dagelijks produceert, komen er naar schatting 7 miljoen uit de nu getroffen olie-installatie. Uit het olieveld dat ook werd aangevallen, komen elke dag naar schatting een miljoen vaten olie, circa één procent van de wereldwijde olieproductie. Volgens Saudi Aramco bevat het veld vermoedelijk nog zo'n 20 miljard vaten.

Saudi Aramco zegt dat door de aanval 5,7 miljoen vaten per dag minder worden geproduceerd. Het Internationale Energieagentschap voorziet voorlopig geen problemen met de levering van olie.