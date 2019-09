Saudische olie-installatie aangevallen met drones, brand onder controle

Saudi-Arabië zegt dat drones een aanval hebben uitgevoerd op een olieraffinaderij en een olieveld. Daardoor is een enorme brand uitgebroken, die volgens de Saudische autoriteiten inmiddels onder controle is.

Wie verantwoordelijk is voor de drone-aanval van vanochtend is niet bekendgemaakt, maar het vermoeden bestaat dat de Jemenitische Houthi-rebellen verantwoordelijk zijn. Die hebben sinds de start van de oorlog in Jemen, vier jaar geleden, gebruikgemaakt van drones.

De aanvallen waren in Buqayq, ruim 300 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Riyad, tegen de Perzische Golf gelegen. Ook een olieveld in de regio Khurais, tussen de Golf en Riyad, zou zijn getroffen. Het complex dat is aangevallen, is volgens het Saudische staatsoliebedrijf Aramco de grootste olieverwerkingsfaciliteit ter wereld.

In de hele omgeving zijn grote rookwolken te zien: