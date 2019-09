Regeringspartijen en Denk houden debat tijdens Wilders-proces tegen

De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen geen Kamerdebat over de 'minder-Marokkanen'-strafzaak tegen PVV-leider Wilders zolang de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan.

Wilders wil in aanwezigheid van premier Rutte debatteren over de bemoeienis van ambtenaren van het ministerie van Justitie met zijn strafzaak. Hij riep zijn collega's op zijn verzoek te steunen, in het belang van zijn verdediging.

"Dit is mijn laatste kans", zei hij. "Als we het pas na de uitspraak van de rechter doen, en dan blijkt dat de Tweede Kamer de gang van zaken onacceptabel vindt, dan is het voor mij te laat."

Schandalig proces

Alle oppositiepartijen behalve Denk steunen zijn verzoek. PvdA-Kamerlid Kuiken: "De schijn van bemoeienis wordt steeds groter, dus ik wil ook een debat." 50Plus-leider Krol: "Heel Nederland praat over deze zaak, dus dan moeten wij er ook over praten."

Forum voor Democratie was de eerste en een tijd de enige partij die een debatverzoek van Wilders steunde. Partijleider Baudet: "Dit is een schandalig proces. De Kamer moet zo spoedig mogelijk zijn tanden laten zien."

Maar de VVD en de andere regeringspartijen voelen daar niets voor. "Wij willen een debat na de rechterlijke uitspraak, want dan ligt het totaalplaatje op tafel", zegt VVD-Kamerlid Van Wijngaarden.