Regeringspartijen: Wilders-proces zal politieke gevolgen hebben

De laatste onthullingen over de bemoeienis van ambtenaren met de strafzaak tegen PVV-leider Wilders hebben grote indruk gemaakt op de regeringspartijen. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen niet vooruitlopen op de mogelijkheid van een parlementaire enquête, maar dat de zaak na een rechterlijke uitspraak een politiek gevolg gaat krijgen staat vast.

ChristenUnie-leider Segers noemt het nieuws over de Justitie-ambtenaren en hun mailwisseling over de 'minder Marokkanen'-uitspraak van Wilders schokkend. "Dit zijn vrij ernstige beschuldigingen. Vroeg of laat zal er ook een politiek debat over zijn."

Segers wil eerst het oordeel van de rechter afwachten. "Is de scheiding der machten doorbroken? Is die grens overschreden? Pas daarna geef ik mijn politieke oordeel."

Wenkbrauwen gefronst

Gisteren meldde RTL Nieuws dat topambtenaren hebben aangedrongen op een harde aanpak van Wilders. Zo werd in een mailwisseling gesproken over "kwaadaardige" uitspraken van de PVV-leider.

"Ik heb mijn wenkbrauwen gefronst over de enorme actieve rol die ambtenaren hebben gespeeld", zegt D66-leider Jetten daarover. Hij wil de komende dagen bijgepraat worden door minister Grapperhaus. Ook Jetten wacht met een politiek oordeel tot na de uitspraak van de rechter in de zaak tegen Wilders.

Serieuze zaak

CDA-fractievoorzitter Heerma: "Er komen in deze zaak steeds allerlei dingen naar buiten waarvan ik denk: hoe zit dit precies? Maar de politiek moet nu afwachten wat de rechter gaat zeggen." Of het CDA voelt voor een parlementaire enquête is nog niet duidelijk.

Ook VVD-fractievoorzitter Dijkhoff wil de rechter niet voor de voeten lopen, zoals hij het uitdrukt, maar hij vindt het een serieuze zaak. "Ik wens de rechter vooral veel wijsheid toe."

In juni wezen de meeste fracties in de Tweede Kamer het voorstel voor een parlementaire enquête af. Dat was voor de berichten van RTL over de ambtenaren van toenmalig minister Opstelten. Forum voor Democratie steunde het voorstel wel.