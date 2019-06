Kamermeerderheid wil geen parlementaire enquête in kwestie-Wilders

Het verzoek van PVV-leider Wilders om een parlementaire enquête te houden naar mogelijke politieke beïnvloeding van zijn 'minder Marokkanen'-proces wordt niet gesteund door een Kamermeerderheid. Dat blijkt uit een rondgang langs de politieke partijen in de Tweede Kamer.

VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 hebben weliswaar vragen, maar willen eerst de uitkomst van het hoger beroep afwachten. Forum voor Democratie geeft aan Wilders' enquêteverzoek wel te steunen.

Rol van Opstelten

De PVV-leider is ervan overtuigd dat in 2014 toenmalig minister Opstelten heeft aangestuurd op vervolging. Aanleiding zijn berichten van De Telegraaf en RTL Nieuws en een Kamerbrief van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

In die brief schreef Grapperhaus dat toenmalig minister van Veiligheid en Justitie Opstelten in september 2014 overleg heeft gehad met de top van het Openbaar Ministerie over Wilders en zijn uitspraken. Volgens de minister is uit onderzoek verder niet gebleken dat Opstelten daarbij zijn mening heeft gegeven over vervolging van Wilders.

'Politieke beïnvloeding'

De PVV-leider heeft de collega-fractievoorzitters om steun gevraagd voor een parlementaire enquête naar de kwestie, omdat hij vindt dat het gaat om politieke beïnvloeding bij het vervolgen van een Kamerlid, de rechtsstaat en de scheiding der machten.

Bij zo'n enquête kunnen betrokkenen onder ede worden gehoord.