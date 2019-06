Wilders eist onderzoek naar rol Opstelten in 'Minder Marokkanen'-zaak

PVV-leider Wilders wil dat er een parlementaire enquête wordt ingesteld naar politieke beïnvloeding van zijn 'Minder Marokkanen'-proces. Hij is ervan overtuigd dat minister Opstelten in 2014 heeft aangestuurd op vervolging.

Aanleiding zijn onthullingen door De Telegraaf en RTL Nieuws, en een Kamerbrief van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Grapperhaus schreef voor het weekend een brief aan de Kamer waarin werd erkend dat toenmalig minister van Veiligheid en Justitie Opstelten in september van 2014 overleg had met de top van het Openbaar Ministerie over Wilders en zijn uitspraken. Die erkenning was voor het eerst, tegen de achtergrond van berichtgeving van RTL dat er meerdere overleggen waren gevoerd. In de Kamerbrief schrijft Grapperhaus overigens ook dat hem uit het onderzoek niet is gebleken dat Opstelten zijn mening over vervolging heeft gegeven.

Waarheidsvinding

Verder heeft De Telegraaf gesproken met een oud-ambtenaar op het ministerie, die zegt in 2011 een gesprek te hebben opgevangen tussen Opstelten en een topambtenaar. Opstelten zou daarin hebben aangedrongen op vervolging van Wilders. De minister zou hebben gezegd dat er vervolging moet komen "omdat hij ons te veel voor de voeten loopt". Het gesprek zou hebben plaatsgevonden kort nadat Wilders was vrijgesproken van het aanzetten tot haat of discriminatie of groepsbelediging vanwege zijn film Fitna.

De ambtenaar waarmee De Telegraaf sprak, heeft zijn verklaring eerder dit jaar laten vastleggen bij een notaris. Hij zegt "een bijdrage te willen leveren aan de waarheidsvinding". Verder wil hij anoniem blijven. De ambtenaar vertrouwt er niet op dat het OM zijn anonimiteit kan waarborgen. "Er gaat te veel mis bij het OM", zegt hij tegen de krant.