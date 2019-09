'Topambtenaren bepleitten harde aanpak Wilders in 'minder-Marokkanen'-proces'

Topambtenaren van het ministerie van Justitie hebben aangedrongen op het hard aanpakken van PVV-leider Wilders in het 'minder-Marokkanen'-proces. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een interne mailwisseling uit 2014 die het in handen heeft.

Afgelopen week stelde Wilders' verdediging, mede op basis van stukken van RTL, dat toenmalig minister Opstelten inhoudelijk met het Openbaar Ministerie sprak voordat de beslissing werd genomen om Wilders te vervolgen. Volgens Wilders en zijn advocaten is sprake van politieke bemoeienis. Het ministerie van Justitie stelde dat er slechts sprake was van overleg over praktische zaken. Ook is erkend dat ambtenaren een analyse hebben opgesteld.

In de mailwisseling die RTL nu naar buiten heeft gebracht, wordt gesproken van "kwaadaardige" uitspraken van Wilders. De ambtenaren analyseren de zaak en bedenken antwoorden op mogelijke tegenargumenten van de verdediging.

"Op sommige punten te veel juridisch detail om de minister mee te geven, maar over een aantal punten heb ik vandaag al wel even met de collega van het Pag (parket-generaal, red.) gesproken", antwoordt iemand. "Ik zal de punten die je noemt ook aan de collega van het OM meegeven."

Volgens RTL Nieuws blijkt uit de mail dat het departement justitie voedde met argumenten tegen Wilders en dat het OM werd geadviseerd "er met gestrekt been in te gaan".

Wilders: rechtszaak moet nu stoppen

Tegen RTL Nieuws reageert Wilders furieus op het nieuws over de mailwisseling. "Ze hebben ervoor gezorgd dat er toch werd vervolgd. Ze hebben gezegd: 'We willen de stukken zien, dan kunnen we adviezen geven.' Dat hebben ze ook gedaan."

Volgens de PVV-leider heeft het ministerie inhoudelijke punten aan de dagvaarding toegevoegd. "Ik kan niet anders dan dat concluderen. Dat gebeurt in Rusland en Cuba nog niet. Deze rechtszaak moet nu stoppen."

Grapperhaus ontkent

De huidige minister Grapperhaus sprak deze week dus tegen dat Opstelten zich heeft bemoeid met justitie. Het OM zou al hebben besloten over te gaan tot vervolging.

In december 2016 werd Wilders veroordeeld voor zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak uit maart 2014 na de gemeenteraadsverkiezingen. Hij werd schuldig bevonden aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie, maar kreeg geen straf. Het hoger beroep is nu bezig.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat vanavond in een reactie weten niet in te gaan op individuele strafzaken.