Grapperhaus: Opstelten bemoeide zich niet met vervolgingsbesluit Wilders

Toenmalig minister Opstelten heeft zich niet bemoeid met de beslissing van het Openbaar Ministerie om PVV-leider Geert Wilders te vervolgen voor zijn uitspraken over Marokkanen. Het OM had al tot vervolging besloten toen er overleg was over de zaak met Opstelten. Dat schrijft de huidige minister van Justitie, Grapperhaus, op vragen van Wilders zelf.

Het gesprek van Opstelten met het OM ging volgens Grapperhaus niet over de vraag of Wilders zich voor de rechter moest verantwoorden, maar over wanneer ze dat naar buiten zouden brengen en andere praktische zaken.

Grapperhaus en het OM hebben tot nu toe steeds gezegd dat Opstelten zich niet bemoeide met de vervolging van Wilders. Vorige week ontstond daarover opnieuw twijfel, nadat RTL Nieuws documenten van het ministerie openbaarde. Volgens RTL zou Opstelten al met de top van het OM hebben overlegd toen er alleen nog maar een 'voorgenomen besluit' tot vervolging lag.

Gelegenheid op te reageren

In zijn brief aan de Kamer schrijft Grapperhaus nu dat dat besluit eigenlijk al wel definitief was. Maar in dit soort gevallen wordt de verdachte altijd nog in de gelegenheid gesteld om te reageren. Tot dat is gebeurd en de beslissing naar buiten wordt gebracht, wordt intern de term 'voorgenomen' vervolgingsbeslissing gebruikt.

Vandaag is er nieuwe zittingsdag in de zaak Wilders. De PVV-leider en zijn advocaat willen dat de zaak stilgelegd wordt, nu volgens hen gebleken is dat er sprake is geweest van politieke beïnvloeding door Opstelten.