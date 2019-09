Advocaat Knoops: proces tegen Wilders kan meteen stoppen

Advocaat Knoops vindt dat het proces tegen zijn cliƫnt Geert Wilders meteen moet stoppen. Uit mails die vorige week naar buiten zijn gekomen, blijkt dat hoge ambtenaren bij het Openbaar Ministerie zich hebben bemoeid met de manier waarop de PVV-leider moet worden vervolgd vanwege zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak.

Volgens Knoops is er daarom sprake van een politiek proces. Medewerkers van het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie hebben in 2014 contact gehad over de zaak en daardoor kan er volgens de advocaat geen sprake meer zijn van de scheiding van machten.

Vandaag is er voor het gerechtshof in Den Haag een nieuwe zitting in het hoger beroep over Wilders' uitspraken over Marokkanen. Knoops zei vorige week al dat hij vindt dat het hof het OM niet-ontvankelijk moet verklaren en een einde moet maken aan de vervolging van de PVV-leider.

Onleesbare mails

De mails tussen het Openbaar Ministerie en ambtenaren tonen volgens Knoops aan dat het ministerie onder minister Opstelten invloed heeft uitgeoefend op de manier waarop Wilders vervolgd moest worden. De ambtenaren hebben zich volgens de advocaat dus bemoeid met de processtrategie. De mails waren eerder deels onleesbaar gemaakt. Het hof bepaalde onlangs dat de hele tekst ervan leesbaar moest worden.

Volgens Knoops is er "geen enkel nader onderzoek meer nodig" om te concluderen dat de strafzaak door misstanden definitief om zeep is geholpen. Wilders heeft zelf voortdurend gezegd dat het gaat om een politiek proces dat zo snel mogelijk gestaakt moet worden.

Het OM heeft steeds tegengesproken dat er iets mis is. Knoops zei vanochtend tegen het hof dat het "niet langer moet vertrouwen op de woorden van het OM".