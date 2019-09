Regering-Conte II mag aan de slag na laatste horde in Italiaanse Senaat

De Italiaanse premier Conte heeft het fiat gekregen van de Senaat voor zijn nieuwe kabinet. Nadat hij gisteren met gemak een meerderheid in de Kamer van Afgevaardigden wist te veroveren, kreeg Conte vandaag de steun van 169 senatoren. 133 stemden tegen en vijf senatoren onthielden zich van een stem. Daarmee kan de overwegend linkse regering van de partijloze Conte aan de slag.

Contes nieuwe regering bestaat uit een coalitie van de anti-establismentpartij Vijfsterrenbeweging (M5S) en de sociaal-democratische Democratische Partij (PD). Hoewel beide partijen zich aan de linkerkant van het spectrum bevinden, beschouwden ze elkaar altijd als politieke aartsvijanden. Om nieuwe verkiezingen te voorkomen gingen ze desondanks de samenwerking aan.

Het vorige kabinet-Conte bestond uit de Vijfsterrenbeweging en de rechtse anti-immigratiepartij Lega, van Matteo Salvini. Die broze coalitie viel eind augustus toen Conte opstapte. Dat deed hij nadat zijn toenmalige vicepremier Salvini het vertrouwen in de regering had opgezegd om zo verkiezingen af te dwingen, waarvan hij op grond van de peilingen mocht hopen dat ze hem het premierschap zouden brengen. De verkiezingen kwamen er niet: een nieuwe coalitie met de PD bleek een mogelijkheid.

Uitdaging voor eind 2019

In het debat voorafgaand aan de stemming van vandaag zei Salvini dat Conte het Italiaanse volk heeft verraden door zonder nieuwe verkiezingen een andere coalitie te sluiten. "Ik ben er trots op dat ik geen deel uitmaak van deze regering", zei hij in een toespraak. "Vroeg of laat gaan de Italianen weer naar de stembus. Wie bang is voor hun oordeel, heeft een schuldig geweten."

De volgende uitdaging voor Conte komt al snel. Hij moet op korte termijn een begrotingsplan opstellen dat voor het einde van het jaar moet zijn goedgekeurd door het parlement. Hij zal de belastingen moeten verhogen om te voldoen aan de Europese begrotingsregels, wat naar verwachting zeer slecht zal vallen bij veel Italianen.

Conte zegt dat hij een grotere rol in de EU ziet voor Italië en roept op tot minder confrontatie met Brussel dan onder de vorige regering. Dat Italië zich mogelijk gaat inspannen voor naleving van de Europese begrotingsregels blijkt uit de benoeming van de sociaal-democratische oud-premier Gentiloni als EU-commissaris voor Economie, eerder vandaag.