Italië is klaar met Brusselse regels en bijt met begroting van zich af

De Europese Commissie moet in de komende twee weken met een formeel oordeel komen over de Italiaanse begroting. Dat zal, gezien de reacties tot nu toe, niet mild zijn. Daarna hebben de Italianen een paar weken de tijd om een nieuwe begroting in te leveren.

"En als die niet komt, begeeft de Europese Commissie zich op nieuw terrein. De commissie kan Italië dan beboeten voor het overtreden van de begrotingsregels", zegt Van Slooten. "En dat is nog nooit gebeurd."

In Brussel leiden de omstreden plannen vandaag al tot un confronto diretto, een rechtstreekse confrontatie: premier Rutte en collega's zeggen de Italiaanse leider eens flink de waarheid, Conte zal geen millimeter toe geven.

"Hoe dit ook afloopt, voor de regering in Rome is dit een win-winsituatie", zegt Marghadi. Want als Conte zijn begroting erdoor krijgt, gaat de pensioenleeftijd omlaag en komen er een belastingverlaging en een basisinkomen voor de allerarmsten. En wanneer Conte zijn begroting moet aanpassen, ligt dat aan Europa. "Voor de Italianen kan hij het dus alleen maar goed doen."