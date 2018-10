Financieringstekort Italië maakt Europese ministers nerveus

Vandaag vergaderen de ministers van Financiën in Luxemburg. Officieel staat het plan van Italië om het financieringstekort te laten oplopen naar 2,4 procent niet op de agenda, maar alle ministers hebben voorafgaand aan de vergadering laten weten dat ze hun Italiaanse collega informeel op de hoogte zullen stellen van hun zorgen.

Nog nooit verworpen

Formeel moet Italië voor half oktober de begroting in Brussel inleveren, waarna de Europese Commissie ernaar kijkt. Een definitief oordeel volgt pas als de begroting helemaal vast staat. Dat is begin volgend jaar.

De Europese Commissie kan in het ergste geval de begroting van de Italianen verwerpen, iets wat tot op heden nog nooit is gebeurd. Ook niet bij Frankrijk dat jaren achtereen de regels overtrad en een te groot financieringstekort had.

De Franse minister Le Maire was dan ook voorzichtig in zijn reactie. "Het is niet aan de lidstaten om er wat van te vinden, maar er zijn wel regels. En die regels gelden voor elke lidstaat. De toekomst van de landen die met de euro betalen is aan elkaar gelinkt, want we hebben besloten om samen de euro te nemen als betaalmiddel en dus is het Italiaanse probleem ook ons probleem."