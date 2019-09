Regeringsvorming in Italië tussen gezworen aartsvijanden gelukt

In Italië is de vorming van een nieuwe coalitie tussen de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging en de linkse Democratische Partij (PD) gelukt. President Mattarella heeft ingestemd met de ministersploeg van de regering-Conte II. Morgenochtend om 10.00 uur wordt het kabinet beëdigd.

In het nieuwe kabinet blijft de partijloze Giuseppe Conte premier. De invloedrijke Europarlementariër Roberto Gualtieri (PD) wordt minister van Economie en Financiën. De post van minister van Buitenlandse Zaken gaat naar partijleider Luigi Di Maio van de Vijfsterrenbeweging.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt in het nieuwe kabinet geleid door Luciana Lamorgese, die nog geen politieke carrière achter de rug heeft en partijloos is. Zij neemt de post over van Matteo Salvini, leider van de Lega Nord. Hij blies vorige maand de coalitie met de Vijfsterrenbeweging op, in de hoop zijn goede positie in de peilingen te verzilveren. Dat mislukte.

De coalitie moet nog wel vertrouwensstemmingen in het Italiaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat overleven. Het lijkt er niet op dat dat een probleem gaat worden.

Minder streng migratiebeleid

Gisteren werd al duidelijk dat de achterban van de Vijfsterrenbeweging de komst van de nieuwe coalitie steunt. De Democratische Partij en Vijfsterren zijn vijanden van elkaar, maar uiteindelijk ging 79 procent van de leden via een internetpeiling akkoord met de komst van de nieuwe coalitie.

Op die peiling was overigens kritiek. Zo wordt het onlineplatform waar de peiling werd gehouden beheerd door een privaat bedrijf, dat in handen is van een kopstuk binnen de Vijfsterrenbeweging en zijn slechts 115.000 mensen lid van dat platform, terwijl ruim 10 miljoen mensen op de Vijfsterrenbeweging hebben gestemd.

Naar verwachting staat de regering-Conte II welwillender tegenover de EU, zal een minder streng migratiebeleid worden gevoerd en zal meer geld worden gestoken in de verzorgingsstaat.