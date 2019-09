Weg vrij voor nieuwe Italiaanse regering na akkoord Vijfsterren-leden

De achterban van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging steunt een nieuw kabinet met de historische aartsvijanden van de linkse Democratische Partij (PD). Zo'n 80.000 leden brachten een stem uit op het onlineplatform van de beweging en bijna 80 procent stemde voor. Daarmee lijkt de weg vrij voor de officiële benoeming van de regering-Conte II.

Er was vooraf veel te doen over de stemming. Het onlineplatform Rousseau wordt beheerd door een privaat bedrijf. Het bedrijf is in handen van Davide Casaleggio, een kopstuk binnen de Vijfsterrenbeweging. Omdat het bedrijf weigert openheid te geven over het stemproces waren critici bang dat de partijleiding de cijfers zou manipuleren.

Verder zijn slechts 115.000 mensen lid van Rousseau, terwijl er ruim 10 miljoen Italianen op de Vijfsterrenbeweging hebben gestemd. Critici vragen zich af waarom zo'n kleine groep mensen de politieke koers mag bepalen van een land met 60 miljoen mensen. Sommige rechtsgeleerden zetten zelfs vraagtekens bij de grondwettelijkheid van de stemming.

Uiteindelijk ging ruim 79 procent van de leden akkoord met de nieuwe coalitie, in lijn met de wens van de partijtop. Dat betekent dat formateur Conte naar alle waarschijnlijkheid morgen naar president Mattarella gaat om zijn ministersploeg bekend te maken.

Vertrouwensstemming

Als de president de lijst met ministers goedkeurt, moet het parlement nog een vertrouwensstemming houden. Die zou eind deze of begin volgende week moeten plaatsvinden. Maar met de ruime meerderheid die de Vijfsterrenbeweging en de Democratische Partij gezamenlijk hebben, is de verwachting dat die stemming geen probleem moet opleveren.

Dan staat premier Conte, na 14 maanden een rechts-populistische regering met de Vijfsterrenbeweging en Lega te hebben geleid, aan het roer van een links-populistische regering. De verwachting is dat de nieuwe regering welwillender staat tegenover de Europese Unie, meer wil investeren in de verzorgingsstaat en een minder streng migratiebeleid zal voeren.