Dubbele onderhoudskosten of niet: 'Dit is schadelijk voor de koning'

Dit soort reacties viel te verwachten volgens Kysia Hekster, verslaggever Koninklijk Huis. Want ongeacht of het artikel van NRC klopt - de Rijksvoorlichtingsdienst spreekt het tegen - negatieve beeldvorming is al een feit.

"Dit is schadelijk voor de koning zelf. Want de financiering van het Koninklijk Huis ligt altijd heel gevoelig. Je wil niet dat mensen online boos reageren: 'Als ik maar één euro te veel krijgt, staat gelijk de Belastingdienst op de stoep.' En het is de taak van de premier om de koning daartegen te beschermen."

'Niet afdoende'

Het valt Hekster op dat de Rutte redelijk vaag blijft over de beschuldiging of de Staat al jarenlang dubbel betaalt voor het onderhoud aan paleizen. Volgens NRC gaat het om een jaarlijkse vergoeding van 320.000 euro.

"Rutte ontkent dat niet en zegt alleen dat het ingewikkeld is. Hij kan het misschien wel ingewikkeld vinden, ik denk overigens dat het wel meevalt, maar dat is voor een aantal partijen niet afdoende." D66, GroenLinks en het CDA hebben de premier om opheldering gevraagd.

Rutte zei voor de camera dat hij niet denkt dat er iets fout is met de huidige vergoeding: