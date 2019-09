'Staat betaalt al bijna veertig jaar dubbel voor onderhoud paleizen'

Uit de nota blijkt verder dat toenmalig premier Dries van Agt in 1978 de aanzet gaf tot de aankopen. In de jaren daarvoor was het koningshuis meerdere malen beloofd dat de staat de inventaris van de paleizen zou overnemen, omdat toenmalig koningin Juliana moest interen op haar vermogen vanwege de stijgende kosten van de paleizen.

Van Agt drong er wel op aan de uitkeringen aan het staatshoofd na de aankopen naar beneden bij te stellen, omdat ook de onderhoudskosten voor het koningshuis daalden. Het is onduidelijk waarom dat nooit is gebeurd.

Na de aankoop gaf de staat de inboedel van Noordeinde en Huis ten Bosch kosteloos in bruikleen aan de Oranjes. De huisraad van Het Loo werd in het in 1984 geopende rijksmuseum Paleis Het Loo ondergebracht.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) gaat tegen NRC niet in op vragen over de onderhoudsvergoeding. Wel zegt de RVD dat de inventaris destijds is gekocht, omdat de meubels in Noordeinde en Huis ten Bosch in matige tot slechte staat verkeerden. Ze zijn de afgelopen decennia hersteld op kosten van de overheid om de paleizen een "historisch betekenisvolle inrichting" te geven.