Controverse of niet, 'koninklijke' Rubens gaat onder de hamer

Toch is directeur van museum Boijmans van Beuningen, Sjarel Ex, openlijk kritisch op de keuze van prinses Christina. Hij noemde de veiling "niet de koninklijke weg" die je zou mogen verwachten. Nu is de kans groot dat het werk vanmiddag in buitenlandse handen terechtkomt. "Particuliere verzamelaars draaien hun hand niet om voor een miljoen meer of minder", zegt Elen. "En dan is zo'n tekening zo verdwenen. Dat zou echt heel jammer zijn." Elen wil niet zeggen of Boijmans gaat bieden.

Ook bij Sotheby's volgen ze de controverse. Het veilinghuis heeft niet het idee dat er iets misgegaan is bij de totstandkoming van de veiling. "Dit werk is het privébezit van een particulier. Het is niet afkomstig uit de koninklijke collectie", zegt Gregory Rubinstein van Sotheby's.

De drukbezochte veiling lijkt ondanks de controverse gewoon door te gaan. Veel Nederlanders, onder wie kopstukken uit de museumwereld, kunsthandelaren en verzamelaars, zijn speciaal voor de veiling van de oude meesters naar de Verenigde Staten gereisd.

De veiling vindt vanmiddag plaats om 16.00 uur (lokale tijd).