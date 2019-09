Wekdienst 8/9: herdenking Kamp Vught en verkiezingen in Rusland

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Inwoners van Rusland gaan naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. In de aanloop daar naartoe was het in Moskou erg onrustig. Mensen gingen de straat op om te demonstreren tegen het uitsluiten van verkiezingskandidaten.

In Vught wordt de ontruiming van Kamp Vught herdacht, dit jaar precies 75 jaar geleden. De Duitsers ontruimden het kamp begin september 1944 na aanhoudende geruchten over de komst van de geallieerden. Op onze speciale website 75 jaar bevrijding lees je een nieuwsbericht over die gebeurtenis.

Daarnaast is er veel sport. In de Ronde van Spanje staat een stevige bergrit op het programma. Vanaf 14.00 uur is de etappe te zien op NPO 1. Om 15.10 uur komt Max Verstappen in actie op het circuit van Monza. Door een gridstraf start hij achteraan. De race is te volgen in ons liveblog. En Daniil Medvedev neemt het vanavond om 22.00 uur in de US Open-finale op tegen Rafael Nadal. Een samenvatting is te zien op de website en in de app.

Wat heb je gemist?

De situatie op de Bahama's verslechtert. Duizenden mensen die door orkaan Dorian alles zijn kwijtgeraakt moeten onder barre omstandigheden zien te overleven. Vooral het eiland Great Abaco, ten noorden van de hoofdstad Nassau, is zwaar getroffen.

Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties schat dat in de stad Marsh Harbor zo'n 90 procent van alle huizen, gebouwen en infrastructuur is verwoest. Er is vrijwel geen water of stroom. Ook zijn er nauwelijks toiletten. Veel mensen willen weg, maar het evacueren met veerboten gaat traag.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

De inboedel van de failliet verklaarde rijschool Aalbregt uit Zoetermeer wordt online geveild. Bij de bezittingen zitten opvallende zaken zoals een stalen doodskist met witte bekleding, en een kinderattractie: een auto van de Britse posterijen waarin kinderen naast Pieter Post kunnen zitten. Autoliefhebbers kunnen bieden op een tiental oldtimers.

De rijschool werd op 3 juli failliet verklaard. Honderden mensen hebben zich als gedupeerde gemeld. Ook rij-instructeurs zeggen nog duizenden euro's salaris tegoed te hebben. Of de veiling ervoor gaat zorgen dat ze nu hun geld terugkrijgen is nog maar de vraag. Volgens de curator moeten met het opgehaalde geld eerst andere schuldeisers, zoals de Belastingdienst, worden betaald.