Chinese export en import dalen, vooral handel met VS valt ver terug

De Chinese export is in augustus met 3 procent gedaald ten opzichte van een maand eerder en met 1 procent ten opzichte van een jaar eerder. De import daalde met 5,6 procent op jaarbasis, waarmee het de vierde maand op rij is dat die daalt.

Vooral de daling van de handel met de VS is dramatisch. In augustus daalden de importen uit de VS op jaarbasis met 22,5 procent en de exporten naar de VS met 16 procent.

De daling van de internationale handel van China valt samen met een escalatie in de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog. President Trump verhoogde de tarieven op een groot aantal producten per 1 september met 15 procent.

Per 1 oktober en 15 december zijn van beide kanten verdere tariefsverhogingen aangekondigd. Binnenkort gaan beide landen weer met elkaar onderhandelen, maar er is geen enkele aanwijzing dat ze bereid zijn tot concessies.

De daling van de Chinese export hangt ook samen met de afzwakkende vraag van de hele wereldeconomie.

Afzwakkende Chinese economie

De daling van de export is niettemin onverwacht. Aangenomen werd dat Chinese bedrijven de export zouden opvoeren voordat de nieuwe tariefsverhogingen zouden ingaan. Bovendien was te verwachten dat de export zou worden gestimuleerd door de waardedaling van de Chinese munt, de yuan, waardoor Chinese producten in het buitenland goedkoper worden.

Dat de import daalt komt vooral doordat de groei van de Chinese economie afzwakt. De groei is gedaald naar 6 procent, de laagste groei in dertig jaar, en verwacht wordt dat de groei nog verder terugvalt.

Wil je meer weten over de handelsoorlog? Bekijk onze video: