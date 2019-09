Oppositie Moskou protesteert, maar staat bij verkiezingen buitenspel

Toch is voor de oppositie zelfs een kleine stem in de gemeentepolitiek essentieel. Haar standpunten, vooral over corruptie en aanverwante onderwerpen, klinken nu eigenlijk alleen op straat, bij demonstraties, of in de onafhankelijke media. Die hebben in Rusland geen groot bereik. De autoriteiten willen vooral voorkomen dat alternatieve geluiden hoorbaar worden.

Demonstraties

Daags na het besluit van de kiescommissie ging de oppositie de straat op en dat deed ze bijna elke zaterdag sinds half juli. Een enkele keer gaf het gemeentebestuur toestemming voor de demonstraties. De rest van de tijd protesteerden een paar duizend mensen ondanks een verbod.

Ze noemden het een "wandeling" en welke autoriteit kan nu een wandeling verbieden? Moskou reageerde met een overweldigende politiemacht en ongekende aantallen arrestaties, die soms met geweld gepaard gingen.

Je kunt je afvragen waarom er zo heftig wordt gereageerd op een handvol demonstranten. Ze doen niet veel meer dan rondwandelen, het politiebevel negeren en af en toe scanderen dat Poetin een dief is. Toch hoef je daar in Rusland alleen maar voor naar het westen te kijken.

In Oekraïne slaagden demonstranten er in 2004 en in 2014 in de zittende macht te verjagen. Ze bleven daar halsstarrig op straat en waren bereid zich, ook met geweld, te verzetten tegen de speciale politietroepen die niet zachtzinnig optraden. Zo´n revolutie wil Poetin koste wat kost voorkomen.

Kleine protesten

Voor zijn vrees lijkt niet veel aanleiding. De oppositie in Rusland is zwak en verdeeld. In de afgelopen weken wist ze één keer 60.000 mensen op de been te krijgen voor een toegestane demonstratie. In een stad van zo'n 13 miljoen is dat ongeveer een half procent van de bevolking. Daarmee sla je al nauwelijks een deuk in een pakje boter en op andere protestdagen kwamen er veel minder mensen opdagen.

Sergej Mitrochin, een oude rot in de oppositiepolitiek, mag wel meedoen aan de verkiezingen. Correspondent David Jan Godfroid ging deze week met hem op campagne: