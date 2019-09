Situatie op Bahama's verslechtert snel, duizenden zijn dakloos

Duizenden mensen op de Bahama's die door de orkaan Dorian alles zijn kwijtgeraakt moeten onder snel verslechterende omstandigheden zien te overleven. Vooral het eiland Great Abaco, ten noorden van de hoofdstad Nassau, is zwaar getroffen. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties schat dat in de stad Marsh Harbor zo'n 90 procent van alle huizen, gebouwen en infrastructuur is verwoest.

De orkaan heeft daar twee dagen op volle kracht gewoed. Duizenden mensen hebben hun toevlucht gezocht in een overheidsgebouw, een kliniek en een kerk die de storm hebben doorstaan, maar er is vrijwel geen water of stroom. Ook zijn er nauwelijks toiletten.

Veel mensen willen weg, maar het evacueren met veerboten gaat langzaam. Getroffenen zoeken hun heil in Nassau of gaan naar Florida. Daar is gisteren in Palm Beach een cruiseschip met ruim 1100 vluchtelingen aan boord aangekomen.

Sommigen hopen daar hun kinderen of juist oudere familieleden onder te brengen, zodat ze zelf terug kunnen om hun huis weer op te bouwen. De ferry was naar de Bahama's gevaren met om hulpverleners en noodvoorraden te brengen.

Noodvoorraden voor tienduizenden mensen

De Amerikaanse marine en kustwacht zijn bezig om de eilanden te bevoorraden. Ze hebben zo'n 300 mensen gered in afgelegen delen van de Bahama's. Hulporganisaties in de VS hebben extra geld uitgetrokken om noodvoorraden voor tienduizenden mensen te kunnen aanleggen. Nederland heeft 550 militairen naar het rampgebied gestuurd. Het Wereldvoedselprogramma denkt dat zo'n 70.000 bewoners van de Bahama's hulp nodig hebben.

Op de eilandengroep wonen ongeveer 400.000 mensen. Het officiƫle dodental als gevolg van Dorian is 43, maar op een website waar vermisten kunnen worden geregistreerd waren vrijdag al ruim 6600 meldingen binnengekomen. Er zijn vrijwel nergens op de Bahama's meer telefoonverbindingen.

De orkaan zelf is afgenomen in kracht en is via de oostkust van de VS in Canada aan land gekomen. In de oostelijke provincie Nova Scotia zijn bomen en elektriciteitsleidingen omvergeblazen.