Lagerhuis vóór opnieuw uitstellen brexit, stemming over verkiezingen volgt

Als het Hogerhuis komende dagen ook akkoord gaat met de wet, moet premier Johnson naar Brussel om te vragen om de brexit-datum met drie maanden uit te stellen. Johnson is zelf fel tegen uitstel, zelfs als het Verenigd Koninkrijk daardoor op 31 oktober de Europese Unie zonder akkoord moet verlaten.

Verkiezingen?

Het Lagerhuis stemt later vanavond naar verwachting ook over nieuwe algemene verkiezingen, die Johnson wil houden op 15 oktober. Daarvoor is een twee derde meerderheid en dus de steun van Labour nodig.

Deze stemming is nauw verbonden met die over het uitstel: Labour liet weten pas met vervroegde verkiezingen te zullen instemmen als de uitstelwet door beide Kamers is aangenomen.

Gisteren leed Johnson ook al een gevoelige nederlaag. In een spoeddebat stemde een meerderheid van de parlementariërs voor het wijzigen van de politieke agenda van vandaag. Daarmee mocht vandaag het wetsvoorstel over het uitstel worden ingediend.

De regering verloor gisteren haar meerderheid door het vertrek van het Conservatieve parlementslid Philip Lee naar de Liberal Democrats. Na het spoeddebat zette de Conservatieve Partij 21 rebellerende parlementsleden, onder wie voormalige ministers, uit de partij.

In vergelijking met de stemming van gisteren stemde vandaag nóg een Conservatief mee met de oppositie: Caroline Spelman, oud-voorzitter van de Conservatieve Partij. Opvallend genoeg wordt zij niet uit de partij gezet, omdat de stemming van vandaag niet wordt gezien als een vertrouwensstemming.