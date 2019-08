Even de balans opmaken: hoe ziet de televisieavond dit najaar eruit?

Volgens Tienhooven formuleert Talpa het anders maar komt hun koers op hetzelfde neer. "Ze willen meer 'in Nederland'. Daardoor gaan we steeds minder grote verschillen zien." Dat komt ook doordat bijvoorbeeld Linda de Mol de programma's Miljoenenjacht en Ik Hou Van Holland heeft meegenomen van RTL naar Talpa. "De kijker weet dan niet meer naar welke zender hij of zij kijkt."

Echtheid is ook iets wat bij alle drie de omroepen terug te zien is. Zo scoorde Talpa op SBS deze zomer flink met Chateau Meiland. RTL kondigde vandaag een nieuwe realityshow voor youtuber Nienke Plas aan en NPO weet veel kijkers te trekken met We Zijn er Bijna. "We trappen tegenwoordig niet meer in van die dik aangezette reality, zoals we vroeger zagen bij Oh Oh Barbie en het programma van Roy Donders. Nu zetten de zenders in op echtheid en authenticiteit", zegt Tienhooven.