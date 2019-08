Videoland belooft goedkoper abonnement in 2021 als antwoord op Disney+

Om de concurrentie met Disney+ aan te kunnen is RTL van plan om het abonnement van zijn streamingdienst Videoland in 2021 goedkoper te maken dan dat van zijn nieuwe rivaal. Dat zegt RTL-topman Sven Sauvé in gesprek met de Volkskrant.

Wat de nieuwe prijs van het abonnement wordt, is niet duidelijk. Maar als de prijs van Disney+ in de tussentijd niet verandert, betalen abonnees in elk geval minder dan 6,99 euro. Wie voor die vorm kiest krijgt "een beperkt aantal gerichte advertenties" te zien, zegt Sauvé.

Waarom deze aanpassing pas in 2021 wordt doorgevoerd moet nog blijken. Een woordvoerder van RTL was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Investeren in videodienst

De topman zegt verder dat moederbedrijf de RTL Group de komende drie jaar honderden miljoenen gaat investeren in streaming video en dat RTL Nederland hiervan tientallen miljoenen krijgt. Ook wil Videoland gaan investeren in jonge videomakers. Daarvoor komt een miljoen euro beschikbaar.

Sauvé doet zijn uitspraken kort nadat Disney aankondigde dat zijn videodienst dit najaar naar Nederland komt. Daarmee krijgt Videoland er een grote concurrent bij. Eerder zei Sauvé tegen de NOS dat hij vooral verwacht dat Netflix last zal krijgen van de komst van Disney. "De hegemonie van Netflix is in mijn ogen voorbij, de grote Amerikaanse productiemaatschappijen verkochten hun content massaal aan Netflix, nu gaan ze hun eigen videodienst lanceren."

De RTL-topman benadrukte dat zijn bedrijf zich met Videoland richt op de Nederlandse markt "met lokale verhalen", waarbij hij onder meer de tv-series Mocro Mafia en Temptation Island als voorbeeld noemde.

Online successen

Hoeveel abonnees Videoland heeft, wilde RTL tot nu toe niet zeggen. Dat ligt nu anders: Sauvé laat weten dat de streamingdienst 600.000 abonnees heeft. De NPO maakte vorige week bekend dat zijn streamingdienst Start Plus zo'n kwart miljoen abonnees heeft.

Later vandaag maakt RTL de programmering voor het nieuwe seizoen bekend. Het moederbedrijf meldde gisteren een recordomzet van 3,2 miljard euro bij zijn halfjaarcijfers en zegt dat dit grotendeels te danken is aan online successen zoals Videoland.