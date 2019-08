Strijd om kijker steeds heviger: kies jij Disney, Netflix of toch Videoland?

Sauvé noemt Nederland een "favoriet land" om een videodienst uit te rollen, omdat Nederlanders in zijn ogen openstaan voor vernieuwing. De RTL-topman benadrukt dat zijn bedrijf zich met Videoland richt op de Nederlandse markt "met lokale verhalen", waarbij hij onder meer de tv-series Mocro Mafia en Temptation Island als voorbeeld noemt.

Hij denkt dat met name Netflix last zal krijgen van Disneys komst. "De hegemonie van Netflix is in mijn ogen voorbij, de grote Amerikaanse productiemaatschappijen verkochten hun content massaal aan Netflix, nu gaan ze hun eigen videodienst lanceren."

De NPO laat weten dat de komst van Disney+ "vooral spannend is voor soortgelijke andere commerciële aanbieders". Een woordvoerder benadrukt dat de NPO "een heel andere taak" heeft. Verder zegt de organisatie dat content van Nederlandse bodem het "allerbelangrijkste is en blijft" om in te investeren.

Kunst van het verleiden

Het zal er dus op aankomen welke dienst jou het beste naar zich toe weet te trekken. Want welke kies je straks? De kans dat je je zowel abonneert op Netflix, Disney+, Apple TV+ en misschien daarbij ook wel het Nederlandse Videoland van RTL en NPO Start Plus, lijkt redelijk klein. Je zou dan per maand minimaal 36,91 euro betalen. En dan hebben we je (tv- en) internetabonnement nog niet meegerekend. Al met al is dat best prijzig.

Dus het wordt kiezen. En daarbij zou Netflix wel eens aan het kortste eind kunnen trekken. "Ik denk dat Disney+ op termijn net zo groot, of zelfs groter zal zijn dat Netflix in Nederland", zegt Sanne de Bruyckere van onderzoeksbureau Telecompaper. "Een jaar na introductie had 10 procent van de huishoudens Netflix, ik denk dat Disney+ dat binnen een half jaar bereikt."

Uit cijfers van Telecompaper blijkt dat bijna veertig procent van de ondervraagden aangeeft interesse te hebben in Disney+, bijna 10 procent is sowieso van plan het af te sluiten: