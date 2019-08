Gifjes, video's en 'wijnen, wijnen, wijnen': Martien Meiland is opeens overal

Dat Meiland waarschijnlijk ook in jouw tijdlijn wel te zien is geweest, heeft te maken met zijn authenticiteit en herkenbaarheid, zegt Angèl Nijskens, eigenaar van een personal branding-kantoor. "Hij is duizend procent zichzelf. Het lijkt heel gewoon, maar is eigenlijk heel ongewoon." Mensen waarderen dat, zegt ze. "Hij is een uitvergroot, extreem voorbeeld van iets dat heel veel mensen herkennen."

Meiland werd 'ontdekt' in een aflevering van Ik Vertrek uit 2006, waarin hij met zijn vrouw en kinderen naar Frankrijk vertrok. Na een paar jaar keerde het gezin terug naar Nederland. Vervolgens kwam Martien uit de kast, scheidde en ging alleen wonen. Dat bleek allemaal toen Ik Vertrek jaren later een terugblik maakte op het Frankrijk-avontuur.

"Wat hem heeft geholpen is dat hij daarin heeft laten zien welke gevolgen dat programma voor hem had", zegt Nijskens. "Hij heeft niks mooier gemaakt dan het was. En daar zit voor veel mensen iets herkenbaars in en iets authentieks." Gecombineerd met zijn excentrieke karakter en bijzondere manier van spreken, blijkt dat een succesformule.