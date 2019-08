Talkshows en Nieuwsuur vervroegd, 'vrijheid' centraal in nieuwe NPO-seizoen

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft de nieuwe programmering voor het komende seizoen gepresenteerd, met een aantal opvallende wijzigingen voor de tv-kijker.

Meest in het oog springt het vervroegen van Nieuwsuur (NPO 2) en de talkshows Jinek en Pauw (NPO 1). Die zullen vanaf 1 januari een half uur eerder te zien zijn, respectievelijk om 21.30 uur en 22.30 uur.

Frans Klein, NPO-directeur Video: "We weten dat veel kijkers de latenight-talkshow graag iets eerder willen zien. Met het eveneens vervroegen van Nieuwsuur houden we een mooi actueel blok en dan iets eerder op de avond."

Het sportnieuws zal grotendeels verdwijnen uit Nieuwsuur, maar verplaatst worden naar het late NOS Journaal, dat straks te zien is om 23.30 uur (NPO 1).

Viering van 75 jaar bevrijding

Vrijheid is een belangrijk thema voor het komende tv-seizoen. Dat hangt samen met de 75-jarige bevrijding van Nederland, waarmee een einde kwam aan de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Daar omheen zullen verschillende programma's te zien zijn.

NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman noemt de rol van de NPO onlosmakelijk verbonden met vrijheid. "Vrijheid begint met luisteren en kijken naar de ander." Rijxman roemde verder de rol die Matthijs van Nieuwkerk, Eva Jinek en Jeroen Pauw spelen voor de Nederlandse televisie en specifiek de NPO. Ze noemde hen rolmodellen en "onbetaalbaar".

Die laatste opmerking heeft zeker te maken met de geluiden over een mogelijke overstap van de drie grote namen naar commerciƫle partijen, verduidelijkt Rijxman naderhand. "Vooralsnog hebben we een seizoen met Jeroen, Matthijs en Eva, dus vooralsnog zijn ze gelukkig bij ons en ik ga ervan uit dat ze voorlopig bij ons blijven. Maar de NPO heeft ze ook hard nodig, anders had ik de oproep niet gedaan."

Er zijn komend jaar nog een aantal grote evenementen die te zien zijn bij de NPO: het EK Voetbal, de Olympische Zomerspelen en natuurlijk het Eurovisiesongfestival.

Nieuw en oud

Een aantal succesvolle programma's keert volgend jaar weer terug: DWDD, Achter de Dijken, Smeris en Boer zoekt Vrouw.

Verder zullen vijftig nieuwe programma's op de buis te zien zijn. Het gaat bijvoorbeeld om dramaseries Hoogvliegers, Keizersvrouwen en Stanley H. en een cultuurprogramma van Nadia Moussaid. Voor kinderen gaat de NPO onder meer het van origine Belgische Tik Tak uitzenden.