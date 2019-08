Braziliaanse regering verbiedt tijdelijk platbranden bos voor landbouw

President Bolsonaro kreeg veel kritiek op de manier waarop de regering omgaat met de vele bosbranden in het Amazonewoud. De aandacht voor de branden was volgens de Braziliaanse regering in de eerste instantie overdreven, omdat er vaker branden in het natuurgebied zijn.

Vorige week stuurde de president het leger naar het Amazonegebied: een beslissing die volgde na grote internationale druk. Finland en Ierland dreigden bijvoorbeeld een handelsdeal tegen te houden als Bolsonaro zijn milieubeleid niet zou aanpassen

Wat is er precies aan de hand in het Amazonegebied? NOS op 3 heeft het op een rijtje gezet: