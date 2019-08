Bolsonaro stuurt leger naar bosbranden Amazonegebied

De Braziliaanse president Bolsonaro stuurt het leger naar het Amazonegebied in de strijd tegen de bosbranden. Die beslissing volgt na grote internationale druk op de president, omdat hij te weinig zou doen tegen de branden.

Militairen worden per direct naar de brandhaarden gestuurd voor minimaal een maand, blijkt uit een presidentieel decreet, meldt persbureau AP. Ook krijgt de brandweer beschikking over extra materieel vanuit de federale overheid.

Toespraak

De president heeft via televisie het Braziliaanse volk toegesproken over de situatie in het regenwoud. Daarin zei hij dat de overheid zich bewust is van de gevaren van de branden en dat alle maatregelen worden genomen in een poging om ze onder controle te brengen. Volgens hem hebben de hoge temperaturen en het gebrek aan regen geleid tot een toename van het aantal branden in het Amazonegebied.

De Amerikaanse president Trump meldt dat hij met Bolsonaro heeft gesproken en heeft toegezegd dat de Verenigde Staten bereid zijn te helpen met blussen als dat nodig is.