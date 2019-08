Herdenking van overleden Assenaar afgeblazen

Een herdenking van de 32-jarige man die in een speeltuin in Assen om het leven kwam, is door de initiatiefnemers afgeblazen. Ze wilden vanavond bloemen neerleggen op de plek waar de Assenaar zaterdag overleed.

De buurtbewoners kregen van de gemeente het advies om dat niet te doen en hebben daar gehoor aan gegeven. Volgens een gemeentewoordvoerder kan een herdenking op dit moment leiden tot onrust in de wijk. Bovendien wilden de nabestaanden van de man het volgens de gemeente liever niet.

Vijf mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de Assenaar. Ze zijn verhoord en zitten niet meer vast, omdat uit politieonderzoek niet is gebleken dat ze hem hebben mishandeld.

Zedendelict

De overleden man zou betrokken zijn geweest bij een zedendelict met een 4-jarig meisje. In een worsteling met haar vader kwam hij op de grond terecht, waarna de vier anderen hem vasthielden tot de politie kwam. Toen agenten er waren, bleek hij te zijn overleden.

De politie doet ook onderzoek naar het zedendelict.