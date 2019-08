Vijftal Assen wordt verdacht van betrokkenheid bij dood

De vijf mannen die zaterdag in Assen werden opgepakt na het overlijden van een man in een speeltuin worden verdacht van betrokkenheid bij zijn dood.

Gisteren werd het vijftal vrijgelaten, omdat uit politieonderzoek niet was gebleken dat ze de overleden man hadden mishandeld. Wel zei de politie dat ze verdachten bleven in de zaak. Het was alleen niet meteen duidelijk waarvan ze werden verdacht.

Het gaat om vier mannen uit Assen en een uit Kampen. Ze zijn tussen de 27 en 54 jaar.

De verdachten zijn op vrije voeten, maar moeten wel beschikbaar blijven voor vragen, zei teamchef politie Noord-Drenthe Maarten Groenhof gisteren: