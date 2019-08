Vijf mannen Assen vrijgelaten, geen aanwijzing voor mishandeling

De vijf mannen uit Assen die vastzaten in verband met de dood van een man van 32 in een speeltuin in Assen zijn op vrije voeten gesteld. Uit politieonderzoek is niet gebleken dat ze de overleden man hebben mishandeld. Ze blijven wel verdachten in de zaak.

De politie kreeg zaterdag een melding van een zedendelict met een 4-jarig meisje, waarbij de man mogelijk betrokken zou zijn. Haar vader sprak de man aan en probeerde hem tegen te houden toen hij weg wilde fietsen. Daarbij ontstond een worsteling, waarbij beiden vielen.

Vier omstanders hielden de 32-jarige Assenaar vervolgens vast in afwachting van de komst van de politie. Later bleek dat de man was overleden en werden de vier aangehouden. De vader van het meisje meldde zich vervolgens zelf bij de politie.

Sectie

Op grond van de voorlopige bevindingen is nu besloten het vijftal vrij te laten. Het gaat om mannen uit Assen tussen de 27 en 54 jaar.

Het onderzoek naar de doodsoorzaak van het slachtoffer gaat door. Morgen verricht een patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut sectie.

De politie doet verder onderzoek naar het mogelijke zedendelict dat aan de dood van de man zou zijn voorafgegaan. Vanwege de privacy van de betrokkenen zullen hierover geen mededelingen worden gedaan.