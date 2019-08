CDA-Kamerlid: invoering boerkaverbod mislukt

Coalitiepartij CDA vindt de invoering van het boerkaverbod mislukt. Minister Ollongren heeft de wet onvoldoende voorbereid, zei CDA-Kamerlid Harry van der Molen in WNL op Zaterdag op NPO Radio 1.

Van der Molen "neemt het de minister kwalijk" dat openbaarvervoerbedrijven hebben gezegd de wet niet te willen handhaven. Hij reageert daarmee op een kwestie met een buschauffeur van Arriva. Die weigerde op maandag een vrouw met een nikab, maar werd vervolgens zelf door zijn werkgever op de vingers getikt.

"Vervoersbedrijven hebben publiek gemaakt dat ze niets zouden doen met deze wet. Dat vind ik niet kunnen", zegt Van der Molen. Ook sommige politieregio's hebben gezegd dat het verbod in de praktijk waarschijnlijk minder prioriteit heeft dan andere zaken, tot onvrede van Van der Molen.

Het Kamerlid vindt dat de uitvoering van het boerkaverbod "niet goed loopt". Hij wil in debat met Ollongren "over hoe dit zo fout heeft kunnen lopen". Ze moet volgens hem "beter haar best doen, ervoor te zorgen dat er betere afspraken worden gemaakt".

Al voor de invoering van het boerkaverbod uitte Van der Molen de vrees dat het niet gehandhaafd zou worden. Op de dag van de invoering zelf, 1 augustus, noemde hij het kwalijk als er niet zou worden opgetreden.