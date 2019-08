Kamerleden: boerkaverbod moet wel gehandhaafd worden

Veel instanties laten weten dat ze moeite hebben met het verbod. Een arts van de spoedeisende hulp van het Diakonessenhuis in Utrecht zei vanmorgen op de radio dat "mensen in medische nood altijd welkom zijn", ook al dragen ze een boerka. Volgens hem gaat het maar om een klein groepje, in zijn ziekenhuis zo'n vijf vrouwen per jaar.

Bestuurder Peters van OV NL heeft buschauffeurs de instructie gegeven dat ze altijd een eigen afweging moeten maken. "Ze kunnen iemand erop aanspreken als zij in de bus stappen met een bivakmuts of een boerka. Maar ze moeten altijd de afweging maken of dat tot escalatie leidt. Moeten ze de bus stilzetten en wachten tot de politie komt? Want wij zeggen: het vervoer moet doorgaan en de politie zegt helaas dat dit niet de hoogste prioriteit heeft, dus het kan wel een half uur duren voordat ze er zijn. Onze buschauffeurs hebben geen bevoegdheid om iemand uit de bus te zetten of een boete te geven of iets dergelijks. Dat kan alleen de politie. Dus ze kunnen ook denken van: ik zeg niets."

Overleg met de politie

VVD-Kamerlid Wiersma vindt dat niet goed. "Dit is een discussie die er helemaal niet hoort te zijn. De instructies moeten glashelder zijn. Het dragen van gezichtsbedekkende kleding is verboden in overheidsgebouwen, in de zorg, in het onderwijs. Bij overtreding wordt iemand verzocht het gezicht te tonen of te vertrekken. De chauffeur moet dat ook doen. Maar ik snap wel dat die naar zijn gevoel iets in de maag gesplitst krijgt." Hij vindt daarom dat de minister moet overleggen met de politie en dat er een nieuwe en betere instructie moet komen voor gemeentes en mensen die de wet in de praktijk moeten uitvoeren.

CDA-Kamerlid Van der Molen zei gisteren in EenVandaag ook al dat het "kwalijk" is als er niet wordt opgetreden tegen overtredingen. "Je kunt een wet maar een keer goed invoeren en dat is nu." Hij vindt dat de politie duidelijk moet maken dat ze snel komen bij een overtreding van het verbod, zodat personeel in het ov en in ziekenhuizen weten dat ze gesteund worden. "Dat de politie zegt dat ze het geen prioriteit geven, vind ik niet kunnen."