Buschauffeur weigert verder te rijden met vrouw met nikab

Een buschauffeur van Arriva heeft gisteren in Stein (L) een vrouw met een nikab twee keer verzocht haar gezicht vrij te maken of de bus te verlaten. Toen ze dat niet deed en ook niet vertrok, besloot de chauffeur de politie te bellen en niet verder te rijden.

De politie is ter plaatse gekomen en is met de vrouw in gesprek gegaan, zegt een politiewoordvoerder. "Uiteindelijk heeft de vrouw de bus vrijwillig verlaten."

Volgens Arriva heeft de chauffeur niet volgens de richtlijnen van ov-bedrijven gehandeld. Een chauffeur mag een vrouw in een nikab vragen de bus te verlaten, maar mag niet weigeren verder te rijden als een vrouw dat niet doet. We zullen dit intern nogmaals onder de aandacht brengen bij onze medewerkers, zegt Arriva.

Geen boete

Sinds 1 augustus is het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en in overheidsgebouwen niet meer toegestaan. Voor zover bekend is het de eerste keer dat iemand op grond van dit verbod de toegang tot het ov wordt geweigerd.

Op overtreding van het verbod staat een boete van 150 euro. De politie heeft er in dit geval voor gekozen geen boete op te leggen, omdat het belang van de-escalatie voorop stond, zegt de woordvoerder. Ze wijst erop dat bijvoorbeeld ook appen op de fiets strafbaar is, maar dat de politie ook in zo'n geval de zaak vaak met een gesprek probeert op te lossen.