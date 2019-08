Nederland haalt voor miljarden uit Brazilië, ook uit Amazonegebied

De uiterst rechtse president Bolsonaro van Brazilië wordt bekritiseerd omdat hij de Amazone wil gebruiken voor de land- en mijnbouw, terwijl de natuur- en milieuorganisaties wijzen op de nadelige gevolgen voor het regenwoud.

Die kritiek klinkt nu ook vanuit de politiek. Als Brazilië niets doet, trekt de Franse president Emmanuel Macron zijn steun in voor een handelsakkoord tussen de EU en verschillende Latijns-Amerikaanse landen. Ierland overweegt dit ook. In Nederland is GroenLinks een petitie gestart om de regering te dwingen het verdrag niet te ondertekenen met oog op het regenwoud. Finland wil zelfs een EU-ban op Braziliaans rundvlees.

De ophef verwondert Koonings. "Er zijn altijd veel bosbranden in dit seizoen, volgens mij dit jaar niet meer dan andere jaren." Hij noemt het een dubieuze aanname dat de bosbranden te wijten zijn aan beleid van Bolsonaro. "Het is niet dat de staat daar massaal het regenwoud aan het afbranden is. Boeren staken ook bos in brand onder linkse regeringen."

Een boycot lijkt Koonings dan ook overtrokken. "Een verdrag waar dertig jaar over is onderhandeld nu van tafel vegen, lijkt me ook niets oplossen. Het is beter om binnen de kaders van het verdrag verandering af te dwingen." Hij vermoedt dan ook dat de dreiging met economische druk vooral voor de bühne is.

Meer ruimte voor ondernemen in Amazone

De Braziliaanse regering ziet zelf ook een economische oplossing om de lokale ondernemers te weerhouden brand te stichten. In plaats van ze in de portemonnee te raken met boycots, zouden ze juist meer ruimte moeten krijgen om het gebied commercieel te ontwikkelen.

"De wet is de laatste tien of twintig jaar te strikt geweest voor het ontwikkelen voor het Amazone-gebied. Daarom gaan mensen over op illegale activiteiten", zei de Braziliaanse minister van milieu in een interview met de Financial Times. "We willen laten zien dat, als investeringen komen en we die verdelen over de mensen in het gebied, ze het regenwoud zullen behouden."