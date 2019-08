Braziliaanse bosbranden mogelijk breekpunt in handelsdeal met Europa

Brazilië staat onder toenemende druk actie te ondernemen tegen het grote aantal bosbranden in het Amazonegebied. Frankrijk en Ierland hebben gezegd een handelsdeal tegen te houden als president Bolsonaro zijn milieubeleid niet snel aanpast. Finland wil import van Braziliaans rundvlees in Europa een halt toeroepen.

De bosbranden op de Amazone-percelen zijn in veel gevallen aangestoken door boeren om er soja op te verbouwen en er vee te houden. Tegelijkertijd zijn de financiële middelen van controlerende diensten gekort. Volgens experts wordt milieuwetgeving waarmee het Amazonegebied wordt beschermd minder streng nageleefd onder het bewind van president Bolsonaro.

Frankrijk en Ierland zetten nu een komende handelsdeal in als drukmiddel. Het akkoord moet de Zuid-Amerikaanse douane-unie Mercosur, die bestaat uit Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay, beter toegang geven tot de Europese markt. De handelsdeal moet over twee jaar ingaan en er moet nog over worden gestemd.