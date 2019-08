Weer Statenlid van FvD naar nieuwe partij Otten

Het Provinciale Statenlid Cornelis van den Berg uit Flevoland stapt uit Forum voor Democratie. Hij sluit zich aan bij de groep van het Eerste Kamerlid Henk Otten en neemt zijn zetel mee.

In een brief aan het bestuur van Forum voor Democratie, die de NOS via de groep-Otten in handen heeft gekregen, schrijft de oud-dominee Van den Berg dat hij een kater heeft overgehouden aan de manier waarop FvD-leider Baudet met Otten is omgegaan.

"In strijd met de goedkeuring van een accountantsrapport is Henk Otten door Thierry Baudet in de openbaarheid van malversaties beschuldigd zonder bewijsvoering, zonder wederhoor en zonder aangifte te doen", aldus Van den Berg. Forum zegt nog geen opzegging te hebben ontvangen.

Schandpaal

Otten is inmiddels geroyeerd als lid van Forum voor Democratie. "Hij is door Thierry Baudet aan de schandpaal genageld", schrijft Van den Berg. Hij vindt dat het bestuur van de partij had moeten ingrijpen door Baudet zijn functie te ontnemen. Toen het dit niet deed verloor het zijn respect.

Van zetelroof is volgens hem geen sprake. "Ik ben gekozen door en voor de Flevolanders op basis van het programma. Daar houd ik aan vast, nu ik gezien heb dat de partij in verkeerde handen is gevallen. Ik beroof niet, maar ben beroofd."

Eerder deze week werd bekend dat het Zeeuwse Statenlid Robèrt Brunke de partij verlaat. Ook hij geeft zijn zetel niet terug. Hij sluit zich niet aan bij Otten, maar gaat verder onder de naam 'Nieuw Nederland'.

Het Noord-Hollandse Statenlid Robert Baljeu, dat in mei uit Forum voor Democratie werd gezet, sluit zich wel aan bij Otten, die een nieuwe partij wil oprichten. Dat geldt ook voor twee FvD-senatoren.