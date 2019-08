Zeeuws Statenlid stapt uit Forum voor Democratie

Het Zeeuwse Statenlid Robèrt Brunke verlaat Forum voor Democratie. Hij geeft zijn zetel niet terug, maar gaat verder onder de naam 'Nieuw Nederland'. Het is volgens Brunke een inhoudelijke keuze.

"Aanleiding is de handelwijze van het partijbestuur aangaande het beleid en de interne machtsstrijd die via de media wordt uitgevochten", laat hij in een persbericht weten. "De standpunten en uitlatingen van Thierry Baudet kan ik niet langer uitdragen en ondersteunen."

Hij zegt dat hijzelf en veel kiezers zich niet meer in de partij herkennen. "De achterban, waar ik regelmatig contact mee heb, morde al langer en dan is het moeilijk om dingen te verdedigen waar je zelf niet meer achter staat."

Eerder op de dag werd bekend dat het door Forum verbannen Eerste Kamerlid Henk Otten een eigen partij opricht. Twee senatoren hebben zich bij hem aangesloten. Het is toeval dat dit op dezelfde dag komt, zegt Brunke. "Ik heb vorige week al deze beslissing genomen. Dit heeft niets met de afscheiding van de FvD-senatoren te maken."

Voorkeurstemmen

Het is voor hem geen optie om zijn zetel aan de partij terug te geven. "Ik ben met voorkeursstemmen gekozen. Ik heb een belofte gedaan en die wil ik waarmaken."

Door het vertrek van Brunke heeft de Zeeuwse afdeling van Forum voor Democratie nog vier zetels over.