Russische oppositieleider Navalny vrijgelaten uit gevangenis

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is na 30 dagen cel vrijgelaten. Hoe het met hem is, is nog onbekend.

Navalny werd eind juli opgepakt omdat hij had opgeroepen tot een demonstratie voor de gemeenteraadsverkiezingen in Moskou van komende herfst. Dat was in strijd met de Russische regels. Hij moest een maand naar de gevangenis.

De advocaat van de oppositieleider probeerde hem een paar dagen na zijn arrestatie vervroegd vrij te krijgen, omdat hij kampte met mysterieuze gezondheidsklachten. Navalny sloot niet uit dat hij in de gevangenis was vergiftigd, hoewel zijn doktoren spraken van een allergische reactie. Vreemd, vond Navalny, die zei dat hij nooit ergens allergisch was voor geweest.

Navalny was vanwege de gezondheidsklachten 18,5 uur in het ziekenhuis. De directeur van de gevangenis waar de oppositieleider vastzat had een rechter gevraagd om hem daarom 18,5 uur later vrij te laten, maar dat werd door de rechtbank van tafel geveegd.