Navalny komt ondanks gezondheidsklachten niet eerder vrij

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny moet in zijn cel blijven. Een rechter in Moskou heeft het verzoek van Navalny om hem om gezondheidsredenen vervroegd vrij te laten, afgewezen.

Navalny zit een celstraf van een maand uit, omdat hij volgens de rechter de regels rond het organiseren van demonstraties herhaaldelijk heeft overtreden. Hij werd vorige week woensdag opgepakt.

Afgelopen weekeinde werd hij vanuit de gevangenis overgebracht naar het ziekenhuis, toen hij plotseling kampte met een rode, branderige uitslag op zijn huid en zwellingen in het gezicht. Gisteren, toen de klachten waren afgenomen, werd hij weer teruggebracht naar zijn cel.

'Ben nooit allergisch geweest'

Volgens doktoren had hij een allergische reactie. Navalny hield het daarentegen voor mogelijk dat hij was vergiftigd, schreef hij in een blog. "Ik ben nooit allergisch geweest. Niet voor eten, niet voor pollen, niets."

Zijn advocaat pleitte vandaag in de rechtszaal voor vervroegde vrijlating, omdat de bron van zijn mysterieuze gezondheidsklachten misschien wel zijn cel is.

De persoonlijke arts en advocaat van Navalny vertrouwden de officiƫle lezing van het ziekenhuis niet en vonden dat hij te snel werd teruggestuurd naar zijn cel: