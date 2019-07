Navalny sluit vergiftiging niet uit: 'Ben nooit allergisch geweest'

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny houdt het voor mogelijk dat hij afgelopen weekend is vergiftigd. Navalny werd zondag vanuit de gevangenis overgebracht naar een ziekenhuis, met zwellingen en uitslag. Volgens doktoren had hij een allergische reactie, maar zijn eigen artsen en advocaten zeiden dat er ook iets anders aan de hand kon zijn.

In een blog zegt Navalny nu zelf ook dat er in ieder geval geen sprake was van een allergische reactie. "Ik ben nooit allergisch geweest. Niet voor eten, niet voor pollen, niets."

Navalny schreef zijn blog vanuit de cel. Hij roept daarin de vraag op of "ze echt zo stom zijn om je te vergiftigen op een plek waar ze zelf meteen verdacht zijn". Vervolgens refereert hij aan de vergiftigingen van de Russische oud-spion Sergej Skripal in Engeland en een Russische journalist en activist. Ook bij die gebeurtenissen stelt hij de vraag of "ze echt zo stom zijn".

Navalny beschrijft in zijn blog hoe hij zaterdag last kreeg van zwellingen en een brandende huid. Op zondagochtend zei een celgenoot dat hij meteen naar de dokter moest. Een assistent-arts belde volgens Navalny gelijk een ambulance. Op foto's die hij online heeft gezet, zijn zwellingen rond zijn ogen te zien."En het was vijf keer erger, met oogleden zo groot als pingpongballen."